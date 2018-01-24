DRM Maker Denuvo был куплен Irdeto

Вчера мы сообщили, что их последняя защита была обойдена или взломана, однако компания по защите от копирования Denuvo была приобретена софтверным гигантом Irdeto в рамках сделки, предусматривающей антипиратские и анти-чит-решения для ПК, мобильных, консольных и VR-устройств.Denuvo предоставляет технологии и услуги для издателей и платформ игр с Electronic Arts, Ubisoft, Warner Bros. и Lionsgate Entertainment среди своего нынешнего списка клиентов. Защищенные Denuvo игры обычно устойчивы к попыткам «взломать» их и создать свободно распространяемую копию, причем самые ранние версии идут за несколько месяцев до того, как группы сцен найдут способ обойти технику. Как обычно, гонка вооружений продолжалась на протяжении многих лет, пираты и антипираты работали над тем, чтобы быть лучше друг друга, с переменным успехом.