DeepSeek прекратил регистрацию новых пользователей

После стремительного взлёта на вершину рейтингов App Store в США, китайский чат-бот DeepSeek начал ограничивать регистрацию новых пользователей. Согласно странице от самих разработчиков проекта, ограничения вводятся временно из-за масштабных злонамеренных атак на сервисы DeepSeek. «Существующие пользователи могут входить в систему как обычно», — говорится в обновлении DeepSeek. При этом на странице регистрации DeepSeek в веб-версии приложения размещено уведомление, что регистрация может быть перегружена и пользователям предлагается подождать и попробовать ещё раз, если попытка регистрации окажется неудачной. Ранее сегодня DeepSeek сообщал о сбоях и проблемах с производительностью, которые мешали пользователям входить в систему или создавать новые аккаунты.

Ранее предполагалось, что системы DeepSeek могли испытывать перегрузку из-за наплыва новых пользователей, скачивающих приложение, которое позиционируется как конкурент западных ИИ-сервисов вроде ChatGPT от OpenAI и Claude от Anthropic. При этом в оригинальном сообщении на сайте вовсе было указано, что регистрация возможна только с мобильным номером, зарегистрированным на материковом Китае, но позже это требование было удалено. Возможно, просто наплыв желающих попробовать новый сервис оказался слишком уж внушительным, так что разработчики сервиса не могут справиться с нагрузками на серверы и просто отключили пока что регистрацию. Это явно временное решение.
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