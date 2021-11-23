Deezer запускает новое приложение для смарт-телевизоров Samsung

Deezer запустила новое приложение для телевизоров Samsung Smart TV, которое на момент запуска доступно более чем в 120 странах. Приложение Deezer для телевизоров Samsung Smart TV позволит вам слушать любимую музыку и подкасты на новейших телевизорах Samsung.

После того, как вы установили новое приложение Deezer на свой смарт-телевизор Samsung, просто нажмите кнопку воспроизведения на «Flow», чтобы увидеть бесконечный поток избранных и новых рекомендаций. Меломаны также могут получить доступ ко всем своим персонализированным плейлистам из Flow, включая Daily, Monday Discovery, Sunday Chill и Friday Releases. Любители высокого качества могут слушать мелодии в качестве FLAC, если они войдут в систему на смарт-телевизоре Samsung с учетной записью Deezer HiFi. Новое приложение Samsung Smart TV не только для любителей музыки. Впервые поклонники подкастов могут погрузиться в специальную вкладку «Подкасты». Он наполнен шоу разных жанров.