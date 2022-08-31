Digma представила два видеорегистратора FreeDrive 505 Mirror Dual и FreeDrive 216 FHD

FreeDrive 505 Mirror Dual – это видеорегистратор в виде зеркала заднего вида, что существенно экономит место и освобождает пространство перед водителем, улучшая обзор. Он представляет собой традиционный компактный регистратор.
Для просмотра роликов предусмотрены большие 5,5-дюймовые IPS-дисплеи, а хранение отснятых материалов осуществляется на картах памяти с максимальным объемом до 64 Гб и 256 Гб соответственно. Возможна и работа в автономном режиме. FreeDrive 216 FHD получил АКБ с емкостью 180 мАч, а FreeDrive 505 Mirror Dual – 400 мАч. К дополнительным функциям можно отнести наличие датчиков движения, датчика G-shock, а также поддержку встроенной обновляемой базы камер Speedcam. Модель FreeDrive 505 Mirror Dual дополнительно оборудована радар-детектором, может делать фотоснимки, а также оснащена микрофоном и динамиком.
Видеорегистраторы FreeDrive 505 Mirror Dual и FreeDrive 216 FHD уже доступны на российском рынке.