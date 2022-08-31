Digma представила два видеорегистратора FreeDrive 505 Mirror Dual и FreeDrive 216 FHD

Компания Digma представила два новых видеорегистратора с двойными камерами и большими IPS-дисплеями. Новинки обеспечат лучший контроль за дорогой и сделают путешествия комфортными и безопасными. Обе модели поставляются в черном цвете, имеют строгий стильный дизайн и небольшие габариты, что позволит им легко вписаться в интерьер салона автомобиля и не привлекать к себе лишнего внимания. Новинки оборудованы двумя камерами: основная с разрешением FHD и углом обзора 150 градусов и дополнительная HD-камера. В случае с FreeDrive 216 FHD, дополнительная камера установлена на корпусе и снимает салон. А FreeDrive 505 Mirror Dual получил выносную камеру заднего вида.

FreeDrive 505 Mirror Dual – это видеорегистратор в виде зеркала заднего вида, что существенно экономит место и освобождает пространство перед водителем, улучшая обзор. Он представляет собой традиционный компактный регистратор.

Для просмотра роликов предусмотрены большие 5,5-дюймовые IPS-дисплеи, а хранение отснятых материалов осуществляется на картах памяти с максимальным объемом до 64 Гб и 256 Гб соответственно. Возможна и работа в автономном режиме. FreeDrive 216 FHD получил АКБ с емкостью 180 мАч, а FreeDrive 505 Mirror Dual – 400 мАч. К дополнительным функциям можно отнести наличие датчиков движения, датчика G-shock, а также поддержку встроенной обновляемой базы камер Speedcam. Модель FreeDrive 505 Mirror Dual дополнительно оборудована радар-детектором, может делать фотоснимки, а также оснащена микрофоном и динамиком.

Видеорегистраторы FreeDrive 505 Mirror Dual и FreeDrive 216 FHD уже доступны на российском рынке.

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