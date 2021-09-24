Digma выпустила бюджетный видеорегистратор FreeDrive 212 Night FHD

Digma представила видеорегистратор FreeDrive 212 NIGHT FHD с широким набором функций.

FreeDrive 212 Night FHD оснащен двумя камерами, записывающими все происходящее впереди авто и в салоне, и обеспечивает качественную съемку днем и ночью. Благодаря светофильтрам, убирающим шумы, прибор снимает действительно четкую картинку в любое время суток. На видео будут хорошо различимы номера и цвета автомобилей, светофоров и дорожных знаков, что позволит его использовать в качестве доказательства при ДТП. Основная камера ведет запись в разрешении FullHD 1920*1080, салонная — в достойном HD 1280*720.

Видеорегистратор крепится на лобовое стекло автомобиля, имеет поворот, позволяющий зафиксировать ее в необходимом положении. Угол обзора — 160°, что позволяет регистратору контролировать практически все пространство перед автомобилем, по всей ширине проезжей части, включая тротуар. При этом на видео можно будет хорошо рассмотреть даже мелкие детали происшествия благодаря качественной матрице 1/2.9".

Digma FreeDrive 212 Night FHD оснащен датчиком движения, включающий прибор, как только автомобиль трогается. При остановке видеорегистратор автоматически перейдет в режим сна для экономии заряда батареи. Так же есть режим парковки, позволяющий записывать события во время стоянки при заглушенном автомобиле в ваше отсутствие. Встроенный датчик G-shock, сохраняющий файлы видео, полученные при резких изменениях движения автомобиля — экстренном торможении, сильной встряске на плохой дороге, заносе и так далее. Вы не останетесь без доказательств в сложной ситуации.

С Digma FreeDrive 212 Night FHD всегда можно быть уверенным, что получится установить истинные причины любого происшествия, а в некоторых случаях и доказать невиновность водителя. Стоимость устройства составляет около 4500 рублей.
Комментарии и отзывы Digma FreeDrive 212 Night FHD
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