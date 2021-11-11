Discord пока что откажется от криптовалюты

В понедельник генеральный директор Discord Джейсон Ситрон вселил страх (или радость) в сердца поклонников Discord, опубликовав в Твиттере скриншот того, как выглядит криптокошелек в приложении, но в среду вечером он сказал, что компания на самом деле не планирует пока что реализовывать это. «Спасибо всем за отзывы, — сказал Цитрон. «У нас нет текущих планов по выпуску этой внутренней концепции. На данный момент мы сосредоточены на защите пользователей от спама, мошенничества и взлома. У Web3 есть много хороших элементов, но также и множество проблем, над которыми нам нужно работать, что довольно трудно в нашем масштабе». Впрочем, стоит отметить, что заявление Цитрона не полностью исключает возможность какой-либо интеграции криптовалюты и NFT в Discord в будущем.

Судя по твиту разработчика, похоже, что компания изучает, как можно использовать Web3, сокращенное название, которое часто относится к децентрализованному и основанному на криптовалюте интернету, а также к тому, как он может защитить от мошенничества с криптовалютами и NFT. Конечно, пока что разработчики не отказываются от идеи работы с блокчейном и прочими современными технологиями, но нужно понимать, что это будет реализовано не в первую очередь. Более того, стоит понимать, что негативная реакция аудитории, а многим не понравилось, что Discord работает в этом направлении, тоже отодвинула реализацию новых затей. Но будем ожидать новостей по этому поводу в ближайшее время.