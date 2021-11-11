Discord пока что откажется от криптовалюты

В понедельник генеральный директор Discord Джейсон Ситрон вселил страх (или радость) в сердца поклонников Discord, опубликовав в Твиттере скриншот того, как выглядит криптокошелек в приложении, но в среду вечером он сказал, что компания на самом деле не планирует пока что реализовывать это. «Спасибо всем за отзывы, — сказал Цитрон. «У нас нет текущих планов по выпуску этой внутренней концепции. На данный момент мы сосредоточены на защите пользователей от спама, мошенничества и взлома. У Web3 есть много хороших элементов, но также и множество проблем, над которыми нам нужно работать, что довольно трудно в нашем масштабе». Впрочем, стоит отметить, что заявление Цитрона не полностью исключает возможность какой-либо интеграции криптовалюты и NFT в Discord в будущем.

Судя по твиту разработчика, похоже, что компания изучает, как можно использовать Web3, сокращенное название, которое часто относится к децентрализованному и основанному на криптовалюте интернету, а также к тому, как он может защитить от мошенничества с криптовалютами и NFT. Конечно, пока что разработчики не отказываются от идеи работы с блокчейном и прочими современными технологиями, но нужно понимать, что это будет реализовано не в первую очередь. Более того, стоит понимать, что негативная реакция аудитории, а многим не понравилось, что Discord работает в этом направлении, тоже отодвинула реализацию новых затей. Но будем ожидать новостей по этому поводу в ближайшее время.
Комментарии и отзывы Discord
Telegram привлекла 70 миллионов пользователей благодаря Face…
Telegram привлекла 70 миллионов пользователей благодаря FaceРазработчики Telegram, приложения для обмена мгновенными сообщениями, сообщили, что платформа привлекла б…
WhatsApp скопирует главную фишку Discord…
WhatsApp скопирует главную фишку DiscordГрупповые чаты WhatsApp вскоре будут очень напоминать серверы Discord. Информационные издания WABetaInfo …
Facebook Meta объединится с Microsoft для создания метавселе…
Facebook Meta объединится с Microsoft для создания метавселеMicrosoft и материнская компания Facebook Meta объединились для интеграции Teams и Workplace в будущую ме…
1Password представила функцию, которая защитит ваши пароли…
1Password представила функцию, которая защитит ваши паролиОбмен паролями на рабочем месте и дома — обычная практика, но сделать это безопасно может быть непросто. …
Разработку Instagram Kids пришлось приостановить…
Разработку Instagram Kids пришлось приостановитьКомпания Facebook объявила, что «приостанавливает» свой проект Instagram Kids, чтобы «поработать с родите…
Discord пока что откажется от криптовалюты…
Discord пока что откажется от криптовалютыВ понедельник генеральный директор Discord Джейсон Ситрон вселил страх (или радость) в сердца поклонников…
Clubhouse выпустила крупный апдейт сразу с тремя новыми функ…
Clubhouse выпустила крупный апдейт сразу с тремя новыми функЧерез неделю после введения новой системы приглашений Clubhouse представляет множество новых функций. Пер…
В США будут ловить криптовалютных мошенников…
В США будут ловить криптовалютных мошенниковМинистерство юстиции США сформировало группу следователей для расследования использования криптовалюты в …
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor