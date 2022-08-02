Discord получил важный апдейт на Android…

Теперь, когда оба мобильных приложения Discord используют одну и ту же базовую кодовую базу, компания отмечает, что пользователи Android могут рассчитывать на согласованность функций. Кроме того, компания заявляет, что пользователи Discord увидят более единообразный пользовательский интерфейс на разных платформах. Например, приложение для Android будет иметь более крупный шрифт по умолчанию, который больше соответствует версии программного обеспечения для iOS. Discord также ожидает, что будущие обновления будут выпускаться быстрее. Если у вас уже установлен Discord на вашем телефоне Android, компания говорит, что вы можете ожидать, что обновленное приложение появится на вашем устройстве в ближайшие недели. Между тем, новые пользователи Android могут загрузить программное обеспечение из магазина Google Play.