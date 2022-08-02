Discord получил важный апдейт на Android

Discord начал развертывание обновленного приложения для Android, которое устраняет одну из самых частых жалоб на программное обеспечение. Если вы следите за компанией, вы, вероятно, видели, что она часто объявляет о новых функциях только для того, чтобы отметить, что они сначала будут запущены на iOS и настольных компьютерах, а затем появятся в операционной системе Google. Мы видели это недавно с выпуском профилей серверов. В сообщении в блоге, опубликованном в понедельник, компания сообщила, что недавно перестроила свое приложение для Android с помощью React Native. Discord использует фреймворк для разработки iOS с тех пор, как Meta впервые выпустила React с открытым исходным кодом в 2015 году.

Теперь, когда оба мобильных приложения Discord используют одну и ту же базовую кодовую базу, компания отмечает, что пользователи Android могут рассчитывать на согласованность функций. Кроме того, компания заявляет, что пользователи Discord увидят более единообразный пользовательский интерфейс на разных платформах. Например, приложение для Android будет иметь более крупный шрифт по умолчанию, который больше соответствует версии программного обеспечения для iOS. Discord также ожидает, что будущие обновления будут выпускаться быстрее. Если у вас уже установлен Discord на вашем телефоне Android, компания говорит, что вы можете ожидать, что обновленное приложение появится на вашем устройстве в ближайшие недели. Между тем, новые пользователи Android могут загрузить программное обеспечение из магазина Google Play.