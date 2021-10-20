Discord позволит переключать учетные записи в приложении

Discord для Android вскоре может позволить вам входить в несколько учетных записей, что позволит переключаться между разными учетными записями на лету. Прямо сейчас, если вы вошли в приложение Discord и хотите переключиться на другую учетную запись, вам необходимо сначала выйти из своей текущей учетной записи. Но похоже, что Discord для Android вскоре может позволить вам входить в несколько учетных записей и легко переключаться между ними без необходимости выходить и повторно входить в систему.

Возможность переключения между учетными записями без необходимости выхода из системы - это то, о чем давно просили многие пользователи Discord , и похоже, что компания, наконец, может это осуществить. Обратите внимание, что эта функция в настоящее время еще не доступна в Discord.
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