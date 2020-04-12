Discord представила новую функцию фильтрации фонового шума Krisp

2020-04-12, Автор - Ramil; Продукт - Discord Krisp; [89]
Приложения для голосового общения Discord представила новую функцию фильтрации фонового шума Krisp.ai. Функция позволяет сделать голосовое общение между собеседниками более четким.

Функция разработана совместно с компанией Krisp. Новая технология обнаруживает и удаляет фоновые шумы вокруг пользователя. Звук клавиатуры, открытие и закрытие дверей, шум вентилятора и другие посторонние звуки - этого не услышит ваш собеседник.

Функция появилась в то время, когда онлайн в голосовых приложенияч достиг рекордных значений. Количество пользователей в приложении Discord также выросла в несколько раз. В США, число пользователей увеличилось на 50%, а в Европейском регионе на 25%.

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