Discord прекратил переговоры с продажей себя в Microsoft

Discord прекратил переговоры о продаже себя потенциальными покупателями, одной из которых была компания Microsoft.

Компания Microsoft ввела переговоры с Discord о потенциальном приобретении на сумму более 10 миллиардов долларов США. Теперь судя отчетам и сообщениям сети, эти переговоры, по-видимому закончились без заключения сделки. Приобретения Discord, было заинтересована тремя компаниями, хотя платформа работает хорошо, и предпочитает оставаться независимым по сей день.

Discord - работает из Сан-Франциско и предлагает пользователям бесплатный онлайн-голосовой чат и текстовую платформу. Изначально это приложение было ориентировано на геймеров, но с тех пор оно выросло и для других пользователей и направлении. Во время пандемии Discord продемонстрировала значительный рост платформы, поскольку многие пользователи даже использовали ее для связи со своими друзьями и семьей в условиях изоляции. Согласно официальным данным, Discord заявил, что в прошлом году она удвоила свою ежемесячную базу пользователей, достигнув 140 миллионов ежедневных пользователей.