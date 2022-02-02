Discord запускает интеграцию учетной записи PlayStation Network

Discord объявил, что его интеграция с PlayStation Network (PSN) наконец-то доступна для пользователей. Благодаря новой интеграции пользователи Discord смогут связать свои учетные записи PSN, чтобы отображать свою активность на PlayStation 4 или PlayStation 5 в приложении для обмена сообщениями. Впервые об интеграции было объявлено в мае прошлого года, но в нем не упоминалось, когда пользователи смогут связать свои учетные записи консоли Sony с Discord. Приложение для обмена сообщениями уже позволяет интегрироваться с другими социальными и игровыми сервисами.

Благодаря интеграции игроки PlayStation смогут отображать активность своей консоли в приложении для обмена сообщениями, показывая, какая игра или приложение активны в данный момент. У игроков также есть возможность отображать свой сетевой идентификатор PSN в своих профилях Discord. После входа в систему пользователи смогут выбрать два варианта — «Отображать в профиле» и «Отображать PlayStation Network в качестве своего статуса» .
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