Discord запускает новую функцию текстового чата

Discord объявил о новой функции текстового чата в своих голосовых каналах, которая в настоящее время доступна пользователям. Благодаря новой функции пользователи Discord смогут отправлять сообщения и публиковать ссылки, а также участвовать в разговоре в голосовых каналах приложения. Утверждается, что функция текстового чата представляет собой выделенное пространство для обмена сообщениями в голосовых каналах для пользователей Discord. Кроме того, функция текстового чата при использовании в голосовом канале в приложении будет бесплатной для каждого сервера, как сообщает компания.

Теперь пользователи смогут делиться или публиковать любое сообщение, ссылку, эмодзи, стикер или GIF другим пользователям в голосовом канале с помощью значка облачка чата. По заявлению компании, пользователи также смогут просматривать превью новых сообщений, которые будут появляться в верхнем правом углу приложения, когда кто-то еще публикует что-то в чате голосового канала, в котором они участвовали. С другой стороны, пользователи также может отмечаться в чате голосового канала, не присоединяясь к вызову. Функция текстового чата в голосовых каналах доступна на всех платформах, где доступен Discord, включая Android , iOS , macOS , Linux , Windows и в браузере.