Discord запускает новую функцию текстового чата

Теперь пользователи смогут делиться или публиковать любое сообщение, ссылку, эмодзи, стикер или GIF другим пользователям в голосовом канале с помощью значка облачка чата. По заявлению компании, пользователи также смогут просматривать превью новых сообщений, которые будут появляться в верхнем правом углу приложения, когда кто-то еще публикует что-то в чате голосового канала, в котором они участвовали. С другой стороны, пользователи также может отмечаться в чате голосового канала, не присоединяясь к вызову. Функция текстового чата в голосовых каналах доступна на всех платформах, где доступен Discord, включая Android , iOS , macOS , Linux , Windows и в браузере.