Для Apple Vision Pro запустили собственный магазин приложений

Сегодня был официально запущен специальный App Store для AR-гарнитуры Apple Vision Pro, в котором в будущем можно будет покупать различного рода контент. Данный магазин был запущен за несколько дней до начала предварительных заказов на устройство стоимостью 3500 долларов, так что перед официальным релизом шлема пользователи должны увидеть множество приложений, разработанных специально для visionOS. Стоит отметить, что в настоящее время у покупателей нет доступа к Apple Vision Pro, но разработчики получили гарнитуру гораздо раньше, что дало им достаточно времени для знакомства с носимым устройством и разработки приложений для него. Ожидается, что в магазине приложений visionOS будут перечислены приложения, разработанные для Apple Vision Pro, а также приложения для iOS, способные работать на гарнитуре в 2D-режиме.

Специалисты даже заявили, что существующие приложения могут быть портированы на Apple Vision Pro без необходимости дополнительных действий со стороны разработчика. Но, вероятно, большинство приложений для данного шлема будут условно-бесплатными — нужно понимать, что сам по себе шлем достаточно дорогой и пользователь после его покупки хочет получить контент сразу, не покупая какой-то софт за дополнительные деньги. Это значит, что, с большой долей вероятности, приложения будут продавать контент внутри — в формате платной подписки или каких-то дополнительных функций. Что вполне понятно на самом деле — разработчикам тоже нужно зарабатывать.