Дошли первые данные о миссии по изучению Солнца от космического зонда Parker Solar Probe

Астрономы рассчитывают, что полученная при помощи зонда Parker Solar Probe информация поможет им разгадать одни из самых интригующих тайн нашего Солнца. К примеру, дать однозначный ответ на вопрос, почему внешние слои звезды температурой в миллион градусов намного горячее поверхности звезды, которая «щеголяет» лишь 5,5 тысячами градусов.Так и вышло: в общей сложности аппарат отправил 22 ГБ данных — вдвое больше. Поразительные результаты вдохновили астрономов продолжить изучение Солнца. Ожидается, что до 15 августа зонд пошлёт на Землю еще 25 ГБ дополнительной информации. Пока, увы, исследователи не планируют публиковать её в открытых источниках — это они сделают лишь в конце 2019-го. К слову, на тот момент Parker Solar Probe успеет совершить третий из запланированных пяти облетов светила: «вояж» стартует 27 августа, а приблизится к Солнцу аппарат уже к 1 сентября.На официальном сайте миссии говорится, что несколько дней назад завершилось перекачивание собранных за два полёта данных. Первая «поездка» состоялась летом-осенью прошлого года, а вторая — в апреле этого. Слетать до Солнца дважды нужно было потому, что телекоммуникационная система Parker Solar Probe, как оказалось, работает лучше, чем предполагалось: она может собрать и передать гораздо больше информации о звезде, чем рассчитывали исследователи.