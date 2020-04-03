Доходы от приложений достигли рекордного уровня

2020-04-03, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - App Annie; [40]
Пользователи все чаще полагаются на свои мобильные устройства как в развлекательных целях, так и в целях повышения производительности - это особенно верно в разгар глобальной пандемии, недавно подчеркнула App Annie.

В отчете, опубликованном в четверг, компания, специализирующаяся на рынке приложений и аналитических данных, показала, что в первые несколько недель марта среднее еженедельное время, проведенное в приложениях (среди пользователей телефонов Android), в мире увеличилось на 20 процентов по сравнению с прошлым годом.

Потребительские расходы также выросли в течение квартала. По данным App Annie, пользователи потратили более 23,4 млрд долларов через магазины приложений, что является крупнейшим показателем за квартал. Это привело к более чем 31 миллиарду новых загрузок приложений, что на 15 процентов больше по сравнению с предыдущим кварталом.

Также было обнаружено, что пользователи iOS потратили больше денег, чем пользователи Android, хотя общее количество загрузок Android значительно превосходило количество загрузок на платформе Apple.

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