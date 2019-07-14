Дом из 600 000 переработанных пластиковых бутылок для воды.

Канадские строители создали новый способ превращения пластиковых отходов в экологически чистое жилье . Строительная компания JD Composites, возглавляемая Джоэлом Джерманом и Дэвидом Сольнье, построила дом с тремя спальнями вдоль реки Метеган в Новой Шотландии из более чем 600 000 пластиковых бутылок для воды.

Герман и Сольнье измельчили и нагрели бутылки, чтобы сформировать пластиковые гранулы, и поместили их в бункер, где их обработали газами, которые расплавили их в пену. При охлаждении пена твердеет и устойчива к гниению и плесени. Затем строители использовали панели из полиэтилентерефталата (ПЭТ), чтобы создать стены зеленого дома толщиной 5,9 дюйма. Помимо того, что в панелях используется пластик, который в противном случае мог бы оказаться на свалке или в океане, они также способны выдерживать сложные погодные условия. Панель может противостоять ветрам со скоростью 326 миль в час - в два раза сильнее, чем ураган 5 категории. Компания планирует выставить дом на продажу, но, если не найдет покупателя арендует его на Airbnb.