Доступна новая версия AIDA64 v6.20

Программное обеспечение AIDA64 для бенчмаркинга и стресс-тестирования получило обновление. AIDA64 пользуется большой популярностью среди пользователей и энтузиастов.

Основные продукты обновлены до версии 6.20, включая версии Extreme, Engineer и Business. Были добавлены оптимизированные тесты производительности для процессоров AMD Renoir и Intel Ice Lake, софт поддерживает новейшие платформы процессоров AMD и Intel, новые графические и вычислительные функции GPGPU, а также мониторинг значений датчиков на дисплеях EVGA Z10 RGB.

Флагманская версия компании AIDA64 Business включает полную диагностику оборудования, в то время как специальное сетевое решение AIDA64 Network Audit также доступно, она с лицензией. Все версии AIDA64 обновлены до версии 6.20 и доступны для загрузки на официальном сайте.