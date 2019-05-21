Dota 2 – Игра не перестает радовать своих фанатов

Согласитесь, современные компьютерные игры уже не те, что мы привыкли видеть раньше. Разработчики существенно переработали все параметры своих игр: графическую составляющую, возможности и многое другое. Однако остались еще игры, которые не уступают свои позиции с далекого прошлого, и прямым дому доказательством является многопользовательская командная игра Dota 2, которая сумела покорить сердца миллионов геймеров.

Кто бы мог подумать, что обычная пользовательская карта-модификация для игры Warcraft 3 сумеет набрать невероятную популярность и превратиться в самостоятельную площадку для сражений практически во всем мире. Dota 2 является не просто игрой в режиме online. Ведь она стала целой киберспортивной системой, где встречаются множество профессиональных команд и борются за звание лучшей. Если вы никак не можете попасть в один строй с профессиональными игроками, предлагаем проделать небольшой буст Дота 2 . Увеличьте рейтинг своего аккаунта, и вы станете немного ближе к своему успеху.

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