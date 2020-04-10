WhatsApp ограничил пересылку сообщений

Приложения для обмена сообщениями с широкими возможностями Messenger и WhatsApp являются платформой выбора для злоумышленников, стремящихся распространить дезинформацию вокруг Covid-19. Сообщения могут передаваться и распространяться как лесные пожары, убеждая людей рассматривать теории заговора и медицинское шарлатанство как факты.

Для некоторых это отличные источники для смеха, но для других это вызывает возмущение и безответственное поведение. Facebook сегодня ввел более строгую политику в отношении пересылки сообщений, чтобы ограничить возможность людей распространять поддельные новости и теории заговора. Это работает так, как только вы получите сообщение, которое было переслано более пяти раз, вы сможете переадресовывать его самостоятельно только в один чат за раз.

Пользователи смогут легко распознать эти сообщения, так как они будут отмечены значком с двойной стрелкой. Также можно использовать бота, созданного Всемирной организацией здравоохранения, чтобы получить легкий доступ к информации, которая была тщательно проверена медицинскими работниками. Компания заявляет, что только прошлогодние ограничения привели к 25-процентному сокращению пересылки сообщений во всем мире.