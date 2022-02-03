Драйвер NVIDIA Studio теперь поддерживает графические процессоры GeForce RTX 3080 Ti и 3070 Ti

Сегодня NVIDIA объявила о поддержке драйверов Studio для ноутбуков, оснащенных графическими процессорами GeForce RTX 3080 Ti и 3070 Ti. Дизайнеры и креативщики, использующие Studio, также получат выгоду от нового драйвера, выпущенного в этом месяце, с улучшениями для их существующих творческих приложений, а также с последними выпусками приложений, включая крупное обновление для средства визуализации Maxon Redshift.

Redshift RT, являющийся частью текущей версии, обеспечивает более естественный и интуитивно понятный способ работы. Он предлагает больше свободы, чтобы попробовать различные варианты создания впечатляющего контента, и лучше всего использовать для редактирования сцен и предварительного просмотра рендеринга. Redshift Production остается рендерером с максимально возможным качеством и контролем. Технология Redshift RT интегрирована в набор творческих приложений Maxon, включая Cinema 4D, и доступна для Autodesk 3ds Max и Maya, Blender, Foundry Katana и SideFX Houdini, а также для архитектурных продуктов Vectorworks, Archicad и Allplan, значительно ускоряя работу всех типов. визуальных рабочих процессов.
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