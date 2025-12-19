Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete, Z40 Station, H15 Pro Heat, 100Q100, Miracle Pro к Новому году стали дешевле

В преддверии праздников бренд Dreame объявляет о начале акции с выгодными предложениями на самые популярные модели. Специальная распродажа будет действовать с 16 декабря 2025 года по 5 января 2026 года как в официальных магазинах Dreame, так и у ритейл-партнёров.

Одна из ключевых особенностей Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete – инновационная технология AquaRoll, разработанная Dreame. Система подаёт свежую воду через 12 форсунок, равномерно увлажняя роликовую швабру. Робот регулирует усилие прижима (9-11 Н) для глубокой очистки, удаляет загрязнённую воду скребком и вновь подаёт чистую воду, поддерживая чистоту швабры во время всего процесса уборки. Это обеспечивает качество мытья, сопоставимое с полноразмерными моющими пылесосами, но в автоматическом режиме.

Dreame Z40 Station – флагманская модель для тех, кто стремится к минимальному контакту с мусором и облегчению повседневных задач. Он оснащён фирменным мотором TurboMotor (150 000 об/мин), обеспечивающим мощность всасывания 310 аВт. Пылесос эффективно собирает пыль, шерсть и крупный мусор с любых поверхностей, включая ковры. Система фильтрации HEPA H14 задерживает 99,99% частиц размером до 0,1 мкм, что делает Z40 идеальным решением для аллергиков.

Dreame H15 Pro Heat – вертикальный моющий пылесос премиум-класса, использующий для уборки горячую воду (85°C). Это значительно повышает эффективность удаления масляных и стойких загрязнений: устройство очищает поверхности в 3 раза лучше, чем при использовании холодной воды. Интеллектуальный водосгон GapFree DescendReach обеспечивает плотное прилегание к поверхности и отсутствие разводов. Moщность всасывания достигает 22 кПа, что делает устройство универсальным для сухой и влажной уборки.

Dreame 100Q100 - впечатляющий 100-дюймовый телевизор с QLED-панелью и поддержкой Dolby Vision и HDR10+, превращающий комнату в кинотеатр. Процессор Dreamind Pro AI оптимизирует изображение в реальном времени, улучшая детализацию, яркость и контраст. Частота обновления 144 Гц оптимальна для игр и спортивных трансляций.

Dreame Miracle Pro – фен, сочетающий быструю сушку с качественным уходом за волосами. Его ключевая особенность – распыление питательных эссенций для защиты от пересушивания, придания гладкости и блеска. Двойная красная подсветка (1064 нм и 633 нм) улучшает кровообращение кожи головы и стимулирует питание фолликулов.

В рамках акции со значительными скидками можно приобрести флагманскую продукцию бренда: от передовых роботов-пылесосов до интеллектуальных фенов и впечатляющих QLED-телевизоров. Это отличная возможность приобрести премиальную технику по сниженной цене.