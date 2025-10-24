Можно ли рефинансировать кредит из другого банка с просрочками

Рефинансирование кредитов позволяет объединить несколько займов в один или получить новый на более выгодных условиях. Это кажется выходом, если текущий долг стал обузой и не всегда получается вовремя внести платеж.
Разбираемся, есть ли шанс рефинансировать кредит, когда заемщик нарушал график погашения.
Да, банки практикуют такую процедуру. Однако решение часто зависит от четырех факторов:
Получить рефинансирование с действующей просрочкой практически невозможно. Если задержки платежей были, но вы их погасили, шансы возрастают.
Банковские сотрудники обращают внимание на то, как давно и как часто допускались нарушения. Единичные и недлительные задержки, например до семи дней, воспринимают лояльнее, чем частые и затяжные. Некоторые финансовые организации прямо указывают, что рассматривают заявки от клиентов, у которых не было просрочек в течение последних трех-шести месяцев.
Шансы на рефинансирование повышаются, если вы можете документально подтвердить, что задержки возникли по уважительным причинам. К ним относят серьезное заболевание, сокращение на работе или значительное снижение дохода.
Чтобы убедить потенциального кредитора в своей надежности:
Процесс рефинансирования с просрочками почти не отличается от стандартного. Основная особенность — тщательная проверка вашей кредитной истории.
Шаги, которые нужно пройти:
Важно убедиться, что старый кредит закрыли, а по кредитной карте расторгли договор.
Рефинансирование — рабочий инструмент для выхода из долговой ямы. Ключ к успеху — честная оценка своей истории платежей и обстоятельная подготовка. Закройте то, что должны по графику, соберите документы и выбирайте банк, который готов работать с вашей ситуацией.