Можно ли рефинансировать кредит из другого банка с просрочками

Рефинансирование кредитов позволяет объединить несколько займов в один или получить новый на более выгодных условиях. Это кажется выходом, если текущий долг стал обузой и не всегда получается вовремя внести платеж.

Разбираемся, есть ли шанс рефинансировать кредит, когда заемщик нарушал график погашения.

Согласуют ли заявку при задержках платежей

Да, банки практикуют такую процедуру. Однако решение часто зависит от четырех факторов:

типа просрочки;

истории платежей по текущему займу;

причин задержек;

кредитной истории в целом.

Получить рефинансирование с действующей просрочкой практически невозможно. Если задержки платежей были, но вы их погасили, шансы возрастают.

Банковские сотрудники обращают внимание на то, как давно и как часто допускались нарушения. Единичные и недлительные задержки, например до семи дней, воспринимают лояльнее, чем частые и затяжные. Некоторые финансовые организации прямо указывают, что рассматривают заявки от клиентов, у которых не было просрочек в течение последних трех-шести месяцев.

Шансы на рефинансирование повышаются, если вы можете документально подтвердить, что задержки возникли по уважительным причинам. К ним относят серьезное заболевание, сокращение на работе или значительное снижение дохода.

Как увеличить шансы на одобрение

Чтобы убедить потенциального кредитора в своей надежности:

Закройте текущие просрочки, прежде чем подавать заявку. Предоставьте документы, которые подтвердят стабильный доход. Станьте клиентом банка, в котором хотите рефинансироваться, — переведите туда свою зарплату или откройте дебетовую карту. Если у вас есть недвижимость, предложите ее в качестве залога. Это существенно снижает риски для банка и увеличивает вероятность одобрения, часто — под более низкий процент.

Процедура оформления

Процесс рефинансирования с просрочками почти не отличается от стандартного. Основная особенность — тщательная проверка вашей кредитной истории.

Шаги, которые нужно пройти:

Подаете заявку онлайн на банковском сайте или посещаете офис. Предоставляете документы — обычно просят паспорт гражданина РФ, СНИЛС, справки для подтверждения дохода, данные по текущему займу. После одобрения банк перечисляет средства по указанным реквизитам, и вы гасите долг.

Важно убедиться, что старый кредит закрыли, а по кредитной карте расторгли договор.

Рефинансирование — рабочий инструмент для выхода из долговой ямы. Ключ к успеху — честная оценка своей истории платежей и обстоятельная подготовка. Закройте то, что должны по графику, соберите документы и выбирайте банк, который готов работать с вашей ситуацией.