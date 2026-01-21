Dreame на CES 2026 получила 50 наград

Dreame Technology провела свою крупнейшую презентацию на выставке Consumer Electronics Show (CES) 2026. Главным событием стала демонстрация революционной экосистемы для дома под названием Whole-Home Smart Ecosystem. Это комплексное решение объединяет продукты разных категорий, отражая переход компании от отдельных инноваций к созданию полноценной архитектуры умного дома. Запуск экосистемы и её флагманских устройств вызвал широкий отклик у представителей отраслевых СМИ, партнёров и пользователей.
Устройства экосистемы работают в едином пространстве, интуитивно адаптируясь к действиям пользователя и превращая дом из набора разрозненных гаджетов в цельное и взаимосвязанное пространство. Основу системы составляют ключевые технологии Dreame: высокоскоростные цифровые двигатели, интеллектуальные алгоритмы и бионическая робототехника. Вклад компании был отмечен 50 наградами от ведущих игроков отрасли и медиа. Эксперты подчеркнули успех Dreame в таких областях, как инновации, передовые технологии и исключительный пользовательский опыт.
- CES Innovation Awards: очиститель воздуха с фильтрацией нового поколения Dreame Furcatch FP10, робот-пылесос Dreame Aqua10 Ultra Roller с инновационной технологией AquaRoll™, и беспроводной моющий пылесос с функцией сухой и горячей влажной уборки Dreame H15 Pro Heat;
- Лучшее на CES 2026 по версии Android Authority и TechRadar: робот-пылесос Dreame X60 Max Ultra Complete, экшен-камера Dreame LEAPTIC Cube
- Выбор TWICE: холодильник Dreame FizzFresh™, робот для чистки бассейнов Dreame Z2 Ultra QuadLift™ и очиститель воздуха Dreame Furcatch FP10;
- Лучшее на CES 2026 по версии TECHAERIS: беспроводной пылесос Dreame Z30, роботизированная газонокосилка Dreame A3 AWD Pro, экшен-камера Dreame LEAPTIC Cube и комплект стиральной и сушильной машин Dual Inverter Washer & Dryer Set L9
- Лучшее на CES 2026 по версии Yanko Design: робот-пылесос Dreame X60 Max Ultra, пылесос для сухой и влажной уборки Dreame Aero Pro, роботизированная газонокосилка Dreame A3 AWD Pro и выпрямитель для волос Dreame Aero Straight
- Лучшее на выставке по версии Wearable: умное кольцо Dreame RG001