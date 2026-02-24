Ян Непомнящий выиграл первый в мире шахматный сеанс на складных смартфонах HUAWEI Mate X7

Гроссмейстер Ян Непомнящий провёл первый в мире сеанс одновременной игры в шахматы на складных смартфонах HUAWEI Mate X7 и одержал победу во всех партиях.16 февраля в Музее русского импрессионизма в Москве прошёл экспериментальный шахматный сеанс, организованный комьюнити Rep Chess: 15 соперников, от победителей любительских турниров до приглашённых спортсменов, играли против Непомнящего на экранах смартфонов вместо классических досок. По данным организаторов, партия с Артёмом Изотовым на девятой «доске» стала одной из самых напряжённых и завершилась победой гроссмейстера лишь в эндшпиле, а фаворит турнира, мастер ФИДЕ Максим Омариев, попал в подготовленную дебютную ловушку и уже к 15‑му ходу оказался в безнадёжной позиции.

Особое внимание на мероприятии уделялось самому формату: крупный складной экран HUAWEI Mate X7, как отмечают участники, позволял сохранять привычную для шахмат логику восприятия доски и концентрироваться на позиционной борьбе. По словам Яна Непомнящего, игра на смартфоне непривычна, однако ключевыми остаются стратегия и работа с контролем времени, а качество и отзывчивость экрана помогли сосредоточиться на шахматном содержании, а не на технических деталях. В компании подчёркивают, что Mate X7, уже доступный у российских ритейлеров, ориентирован на интенсивные сценарии использования за счёт прочного корпуса, флагманской камеры, ИИ‑функций и аккумулятора ёмкостью 5600 мА·ч.