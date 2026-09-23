Dreame стала лидером по количеству проданных робот-пылесосов

Dreame Group стала мировым лидером в сегменте роботов-пылесосов как по количеству проданных устройств, так и по выручке в первой половине 2026 года. По данным исследования International Data Corporation (IDC) под названием Worldwide Quarterly Smart Vacuum Robotics Tracker, 2026Q2, за указанный период продукция Dreame обеспечила 21,7% всех мировых поставок в данной категории и 25,8% от общей стоимости продаж. Бренд MOVA, который на российском рынке реализуется под наименованием Trouver, показал результат в 4,4% глобального объема реализации и 5,4% денежного оборота. Если суммировать эти два бренда, то совокупная доля Dreame Group достигает 26,1% по количеству единиц и 31,2% по выручке — это позволяет компании удерживать лидирующие позиции в мире сразу по обоим параметрам.

Что касается отечественного рынка, то в январе–июне 2026 года Dreame удалось завоевать 30% денежного оборота в сегменте роботов-пылесосов. По этому критерию бренд также занял верхнюю строчку в своей категории.