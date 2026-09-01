Tecno Next-Gen Bezelless Concept Phone, POVA 8 Pro 5G Tonino Lamborghini готовят к демонстрации на IFA 2026

На выставке IFA ShowStoppers компания TECNO представит сразу три новые модели ноутбуков: MEGABOOK T15 360 Pro, MEGABOOK K15S WCL и MEGABOOK T17 Ultra. Серия MEGABOOK T15 360 стала первой у TECNO, где применяется петля, позволяющая раскрывать крышку на 360 градусов, а также экран, реагирующий на десять одновременных нажатий. Такая конструкция дает возможность эксплуатировать устройство в различных положениях — для работы, творческих задач или досуга. Внутри установлен процессор Intel Core Ultra со встроенным нейромодулем NPU и аккумулятор на 70 Вт·ч. Модификация MEGABOOK T15 360 Pro оснащена сенсорным дисплеем диагональю 15,6 дюйма с разрешением 2,5K и частотой обновления 120 Гц. Дополнительно доступна опция поддержки стилуса, совместимого со стандартом MPP 2.0.
Также TECNO анонсировала смартфон POVA 8 Pro 5G в лимитированном исполнении Tonino Lamborghini, который выйдет 4 сентября. В этой модели объединены узнаваемый стиль Tonino Lamborghini и функциональные характеристики линейки POVA. Аппарат получил архитектуру с двумя чипами, основную камеру на базе сенсора Sony и ряд полезных опций, работающих на искусственном интеллекте. Еще одной новинкой станет планшет MEGAPAD 2 Tonino Lamborghini Limited Edition, поступление которого ожидается в четвертом квартале 2026 года. Устройство будет иметь 11-дюймовый экран с разрешением 2,5K, технологии, снижающие нагрузку на зрение, и набор ИИ-инструментов для повседневного использования. В эту же коллекцию включен Tonino Lamborghini TECNO TAURUS (MEGA MINI G1 Pro) — самый маленький в мире игровой компьютер с жидкостным охлаждением. Корпус выполнен из металла, присутствует RGB-подсветка, стилизованная под элементы бренда Tonino Lamborghini.
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