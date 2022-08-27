Дрон DJI Avata оценен в 630 долларов

Компания DJI представила дрон Avata, который может похвастаться максимальной скоростью 100 км/ч. Новинка также характеризуется массой 410 граммов, размерами 180:180:80 мм, автономностью 18 минут, возможностью подниматься на высоту до 5 км, удаляться на расстояние до 11,6 км, 48-Мп камерой с датчиком оптического формата 1/1,7 дюйма, полем зрения 155 градусов, системой стабилизации, поддержкой технологий RockSteady 2.0 и HorizonSteady, записью видео в разрешении 4К с 60 к/с, 20 ГБ встроенной памяти, слотом для карт памяти microSD вместимостью до 256 ГБ.

Базовая комплектации без контроллера и очков оценена в 630 долларов, комплект Fly Smart Combo с вышеназванными аксессуарами – 1168 долларов, а комплект Pro-View Combo с DJI Motion Controller и новыми очками DJI Goggles 2 – 1388 долларов. Отгрузка комплектов по предзаказу запланирована на 30 августа.