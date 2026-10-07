Обзор BleeqUp Ranger AI. Умные спортивные очки с экшн-камерой и наушниками

Летом в моем распоряжении оказался любопытный гаджет – умные спортивные очки BleeqUp Ranger, совмещающие в себе экшн-камеру, наушники открытого типа с функцией hands-free и защиту от солнца и пыли.В ходе тренировки или велопоездки с помощью очков можно снимать фото и видео от первого лица - все данные передаются в инновационное приложение BleeqUp, использующее технологии искусственного интеллекта.Целевая аудитория этого передового устройства – не только велосипедисты, но и бегуны, скайраннеры, горовосходители. Очки BleeqUp также могут использоваться спортсменами во время пробежек, катании на скейтах, самокатах, лыжероллерах, а в зимнее время – на лыжах и сноубордах.

Комплектация

Мне было любопытно внести разнообразие в свою спортивную активность - дополнительно использовать умные очки для записи трека тренировок, сравнить работу с умными часами, послушать любимые музыкальные композиции во время занятия, а также записать видеоролики из поездок и собрать коллекцию фотографий.Упаковка очков радует привлекательным внешним оформлением. Внутри коробки - жесткий кейс, в котором находятся сами очки и входящие в комплект аксессуары - кабель с магнитной зарядкой, сменная насадку для линз, а также документация.

Внешний вид

Первое на что обращаешь внимание при первом знакомстве с очками – это их вес - всего 49 грамм, с учетом всех установленных электронных компонентов и аккумулятора! Очки достаточно легкие, и это важно: во время активного занятия спортом не создают дискомфорта и не ухудшают качество тренировок.

Очки как будто обнимают лицо - садятся идеально, не создавая при этом заметного давления на переносицу и зону за ушами. При этом носовую перемычку очков можно отрегулировать индивидуально.

Очки BleeqUp оснащены цельной линзой Zeiss, установленной в оправу из гриламида TR90. Этот материал хорошо себя зарекомендовал, он обеспечивает ударопрочность и большую гибкость.

Линза с защитой UV400 с водоотталкивающим слоем и покрытием, защищающим от царапин, не искажает восприятие окружающего мира и не дает размытия по периферии.У очков нет встроенного дисплея или AR-проекции, все важные уведомления и параметры во время тренировки выводятся с помощью голосовых подсказок. При движении на скорости это не отвлекает и помогает сохранить необходимый уровень контроля.

На лицевой стороне BleeqUp Ranger по центру выведен объектив и компактный светодиодный индикатор активности, предупреждающий об активной съемке. Угол обзора 120 градусов, разрешение матрицы 16 Мп, это Sony IMX471. Съемка возможна в двух положениях – при езде на велосипеде и при беге: можно менять угол съемки в зависимости от вида спортивного занятия.

В дужках по краям установлены компактные динамики открытого типа, направленные в сторону ушей. Они выдают чистое звучание с эффектом объемной сцены. Динамики не закрывают ушной канал и дают возможность одновременно с музыкой слышать окружающий мир – приближающиеся машины, сигналы, звуки улицы и природы, что важно для безопасности спортсмена.

Помимо этого, есть сразу пять микрофонов, используемых для функции hands-free и записи окружающего звука во время видеосъемки. Отмечу важный момент, - прослушиваемая на динамиках музыка в видеоряд не попадает.

Я использовал очки для голосовых вызовов, и собеседники отмечали чистый звук голоса без посторонних шумов даже при разговоре во время движения на велосипеде на высокой скорости.

Управление очками BleeqUp Ranger AI осуществляется с помощью сенсорной зоны на внешней стороне дужки и двух механических кнопок по краям.

Зона справа используется для изменения громкости и переключения треков.

Короткое нажатие на кнопку позволяет сделать фотоснимок, а длительное запускает видеозапись.

Во время видеосъемки можно нажатием отметить момент, на который нужно обратить внимание, а длительным нажатием остановить съемку.

Сенсор и кнопки на касания реагируют корректно, проблем с управлением во время движения не возникает.

Софт

На внешней стороне одной из дужек - пара медных контактов, к которым примагничивается идущее в комплекте зарядное устройство очков.Для соединения со смартфоном в BleeqUp Ranger используется модуль Bluetooth 5.3 и Wi-Fi. В условиях обычной эксплуатации задействуется только Bluetooth, он энергоэффективный и обеспечивает длительное время автономной работы.

Для передачи отснятых видеороликов, фотографий и данных мониторинга активности задействуется быстрый Wi-Fi созданием точки доступа.Для использования функционала очков нужно установить на смартфон под управлением операционной системы iOS или Android приложение BleeqUp, зарегистрировать облачный аккаунт и провести сопряжение с очками.

Интерфейс приложения полностью локализован для русскоязычных пользователей. На этапе добавления устройства наглядно демонстрируется схема управления им.В главном окне отображаются данные записанных тренировок - дистанция, время тренировки, средняя скорость, схема маршрута на Google карте, а также альбом с отснятыми роликами и фотографиями.Отдельная вкладка предназначена для запуска отслеживания тренировки. Это велосипед или бег, свободное занятие или тренировка по конкретному маршруту.Также в приложении формируется галерея с отснятыми фото и видеофайлами. Для удобства они сортируются по типу, удобно выбрать нужные и перенести их в память смартфона.В разделе настроек представлены данные аккумулятора и активный статус, а также список возможных аксессуаров, например, внешний контроллер, облегчающий управление очками при езде на велосипеде – с ним не нужно убирать руки с руля.

Тесты

В приложении BleeqUp можно управлять хранилищем, продолжительностью съемки, задавать разрешение для снимаемых роликов. Также через приложение есть возможность включения ИИ-трекинга, функции проверки ношения очков, изменения пресета эквалайзера: сбалансированный звук, режим с усилением базов, шумоподавление ветра. При желании можно активировать функцию улучшения голоса, управления подсветкой, проверять и обновить версию прошивки.При включении ИИ-трекинга очки автоматически распознают наиболее динамичные моменты записанной тренировки. Например, это может быть максимальная скорость или пульс (при условии подключении пульсометра), резкий спуск ли крутой подъем на дистанции. Также отдельные моменты можно отметить вручную коротким нажатием на кнопку, расположенную на дужке.

Перед первой эксплуатацией нужно полностью зарядить BleeqUp Ranger с помощью удобной магнитной зарядки в комплекте. Контролировать процесс зарядки можно через светодиодный индикатор на внутренней стороне переносицы. С автономностью все в порядке - в очки встроена батарея с емкостью 260 мАч, но на общее время автономной работы будет влиять сценарий эксплуатации.

В режиме беспроводной гарнитуры очки работают дольше (около 4 часов), в режиме прослушивания аудио - до 8 часов, при включении беспрерывной съемки время автономного использования короче: по опыту, это около 1.5 часов съемки.

В виде аксессуара для очков BleeqUp Ranger доступен внешний аккумулятор, устанавливаемый на велосипедный шлем. В этом случае время работы в режиме видеозаписи увеличивается до 5 часов.

Встроенной памяти объемом 32 Гбайт, в зависимости от выбранного разрешения съемки, хватает примерно на 4-5 часов отснятых видеоматериалов. Выбранные файлы переносятся в память смартфона после подключения к активной точке доступа Wi-Fi. Сама процедура проста и не занимает много времени.

Движение на велосипеде

Используя технологии искусственного интеллекта в очках, из всего отснятого видеоряда можно сразу отобрать только основные моменты, которыми можно будет поделиться в социальных сетях или историях в мессенджере. Для съемки видео доступны форматы 1080p 30 кадров/с, 1080p 60 кадров/с, 3K 30 кадров/с и 3K 60 кадров/с.

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Съемка во время бега

При этом есть важное ограничение: в текущий момент высокочастотные режимы 1080p60, 3K30 и 3K60 доступны на iPhone 14 и новее с iOS 18.7.5+. Поддержку Android производитель планирует добавить до конца 2026 года.

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Съемка пешей прогулки

Устройство поддерживает цифровую стабилизацию. Я на выходе получал ролики с хорошей плавностью картинки даже при быстрой езде на велосипеде по неровной дороге. В отличие от экшн-камеры или видеорегистратора, камера, встроенная в очки BleeqUp Ranger всегда находится под рукой - отпадает необходимость носить отдельное устройство, не нужен и дополнительный крепеж.

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Пример фотоснимков

Сам процесс съемки реализован удобно - нажали на кнопку, и съемка началась. Завершили поездку или пробежку - остановили съемку. Помимо видео, с помощью очков можно делать фотоснимки интересных локаций или моментов. Разрешение для фотоснимков 4656х3496 пикселей с соотношением сторон 4:3. Качество снимаемых фото хорошее, корректно передаются цвета, количество шумов минимально.

Во время совместной тренировки с друзьями и при использовании нескольких очков BleeqUp появляется возможность использования очков в качестве переговорного устройства. Создается локальная сеть, внутри которой можно общаться между собой во время групповой поездки. Кстати, всем членам группы не обязательно иметь очки BleeqUp – достаточно установленного на смартфоне приложения BleeqUp.

Итоги

Мне не представилась возможность использовать очки как переговорное устройство во время тестирования, а вот чем я насладился в полном объеме, так это прослушиванием музыки и подкастов во время тренировок.Близкое расположение динамиков открытого типа мне понравилось, они звучали басовито и живо, при этом не терялся контроль городского трафика, что важно для личной безопасности.BleeqUp Ranger – высокотехнологичные очки для велосипедистов и любителей активного отдыха, заменяющие сразу несколько отдельных устройство, среди которых экшен-камера, беспроводная гарнитура для музыки и голосовых вызовов, солнцезащитное очки.Удобная форма, открытый динамик, микрофон с шумоподавлением, хорошие показатели автономной работы, удобное управление, линзы ZEISS с UV400, дающие качественную защиту глаз от ультрафиолета, ветра, влаги и пыли, надежный жесткий кейс в комплекте и возможность использовать внутри очков линзы с диоптриями делают устройство BleeqUp Ranger AI премиальным аксессуаром, заменяющим целый набор гаджетов любителям экстремального спорта и активного отдыха.