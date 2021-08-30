Дрон DJI Mavic 3 получит АКБ на 6000 мАч

Бразильские инсайдеры поделились изображениями и подробностями о дроне DJI Mavic 3, официальный релиз которого ожидается в октябре этого года. Итак, устройство оснастят новой системой предотвращения столкновений, новой камерой, разрешение которой не указывается, системой масштабирования изображения, передними и задними датчиками, 1 ТБ встроенной памяти, длительностью нахождения в воздухе до 40 минут, аккумулятором ёмкостью до 6000 мАч, новым интеллектуальным контроллером и новым механизмом автоматической блокировки в стабилизаторе. При этом, боковых датчиков в дроне не будет. Помимо стандартной модели DJI Mavic 3 ожидается и выпуск более продвинутой DJI Mavic 3 Pro.