Дрон DJI Mavic 3E оценен в 2800 долларов

Компания DJI пополнила ассортимент промышленных дронов моделями DJI Mavic 3E и Mavic 3T, которые появятся в продаже по цене в 2800 и 3900 долларов соответственно. Стандартную модель оснастили основной камерой с 20-Мп датчиком изображения оптического формата 4/3 и широкоугольным объективом, а также 12-Мп модулем с телеобъективом.

Модель Mavic 3T может похвастаться тепловизионной камерой разрешением 640:512 пикселей и функциями измерения температуры. Также отметим дальность полета до 45 минут, передачу изображения высокой чёткости до 8 км, пультом для управления с экраном яркостью 1000 кд/м2 и четырьмя антеннами, а также поддержкой 100-Вт быстрой зарядки.