Dropbox добавляет автоматические папки и новую систему тегов

Dropbox, популярная служба хостинга файлов , анонсировала новые инструменты, облегчающие поиск и упорядочение файлов. Новые функции включают автоматические папки, автоматизированную панель управления, новую систему тегов для файлов и папок, действия по организации нескольких файлов и многое другое.

Dropbox также добавляет новую автоматизированную панель управления, позволяющую пользователям управлять автоматическими папками и их настройками из одного места. Кроме того, есть новая система тегов, которая позволяет вам помечать файлы и папки, чтобы вы могли быстро получить к ним доступ, не запоминая имена файлов. Dropbox также выпустил обновленное мобильное приложение HelloSign, которое позволяет быстро подписывать документы на ходу. Приложение HelloSign в настоящее время доступно только для iOS, а версия для Android появится в скором времени.