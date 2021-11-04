Dropbox добавляет автоматические папки и новую систему тегов

Dropbox, популярная служба хостинга файлов , анонсировала новые инструменты, облегчающие поиск и упорядочение файлов. Новые функции включают автоматические папки, автоматизированную панель управления, новую систему тегов для файлов и папок, действия по организации нескольких файлов и многое другое.

Dropbox также добавляет новую автоматизированную панель управления, позволяющую пользователям управлять автоматическими папками и их настройками из одного места. Кроме того, есть новая система тегов, которая позволяет вам помечать файлы и папки, чтобы вы могли быстро получить к ним доступ, не запоминая имена файлов. Dropbox также выпустил обновленное мобильное приложение HelloSign, которое позволяет быстро подписывать документы на ходу. Приложение HelloSign в настоящее время доступно только для iOS, а версия для Android появится в скором времени.
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