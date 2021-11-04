Dropbox добавляет автоматические папки и новую систему тегов…

Dropbox также добавляет новую автоматизированную панель управления, позволяющую пользователям управлять автоматическими папками и их настройками из одного места. Кроме того, есть новая система тегов, которая позволяет вам помечать файлы и папки, чтобы вы могли быстро получить к ним доступ, не запоминая имена файлов. Dropbox также выпустил обновленное мобильное приложение HelloSign, которое позволяет быстро подписывать документы на ходу. Приложение HelloSign в настоящее время доступно только для iOS, а версия для Android появится в скором времени.