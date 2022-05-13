DuckDuckGo защитит от трекинга Google

Браузер DuckDuckGo, ориентированный на конфиденциальность, обновил свое расширение для Chrome, чтобы заблокировать два новых метода таргетинга рекламы, которые являются частью песочницы конфиденциальности Google. В сообщении в блоге DuckDuckGo сообщил пользователям, что они могут заблокировать Google Topics и FLEDGE через его расширение или просто отключить настройку «Песочница конфиденциальности» в Chrome. Инициатива поискового гиганта Privacy Sandbox — его альтернативный метод отслеживания и таргетинга пользователей для онлайн-рекламы, который, по утверждению Google, в большей степени ориентирован на конфиденциальность, — был встречен с пристальным вниманием со стороны регулирующих органов и защитников конфиденциальности.

DuckDuckGo присоединился к критике новой рекламной технологии Google, которую поисковый гигант в настоящее время тестирует на ограниченном числе пользователей. Компания также упомянула Google FLEDGE (сокращение от First Locally-Executed Decision over Groups Experiment), свой новый метод ретаргетинга рекламы (также известный как неприятная реклама, которая следует за пользователями, где бы они ни находились в интернете). В отличие от старых методов, Google утверждает, что FLEDGE позволяет осуществлять ремаркетинг с использованием личного идентификатора пользователя. FLEDGE также будет напрямую запекаться в браузере Google Chrome вместо традиционного ретаргетинга рекламы, который происходит через сторонние файлы cookie.
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