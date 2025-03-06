DuckDuckGo запускает продвинутые ИИ-ответы

Компания DuckDuckGo, известная своей ориентацией на конфиденциальность, делает ставку на искусственный интеллект. Недавно она объявила, что её ИИ-генерируемые ответы, появляющиеся в результатах поиска, вышли из бета-версии и теперь черпают информацию не только из Википедии, но и со всего интернета, плюс в ближайшее время компания интегрирует поиск в свой чат-бот Duck.ai. ИИ-ответы DuckDuckGo впервые появились в 2023 году под названием DuckAssist. В отличие от ИИ-обзоров Google, этот инструмент предназначен для лаконичных и ненавязчивых ответов с возможностью регулировать их частоту или полностью отключить. Даже при настройке «часто» такие ответы появляются примерно в 20% случаев, но компания планирует постепенно увеличить их долю.

Также некоторые ИИ-ответы DuckDuckGo позволяют задавать уточняющие вопросы, переводя пользователя в чат с Duck.ai. Как и другие функции компании, Duck.ai не требует регистрации и гарантирует конфиденциальность пользователя. Также пользователи могут переключаться между моделями GPT-4o mini, o3-mini, Llama 3.3, Mistral Small 3 и Claude 3 Haiku, причем IP-адрес скрывается, а данные не используются для обучения ИИ. В ближайшие недели чат-бот получит доступ к поиску в интернете, что должно улучшить его ответы. Также разрабатываются голосовой ввод для iOS и Android, а также возможность загружать изображения и получать информацию о них. При этом DuckDuckGo не планирует выпускать отдельное приложение для Duck.ai, как это сделали OpenAI, Google и Microsoft.
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