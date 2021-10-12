Dunobil Cultus Duo: широкий функционал и полная защита

Компания Dunobil представляет новый двухканальный видеорегистратор Cultus Duo с высоким качеством записи и второй камерой для полного контроля обстановки.

В линейке качественных видеорегистраторов бренда Dunоbil пополнение – двухкамерная модель Cultus Duo. Она работает на базе процессора GP6248 с двухмегапиксельной матрицей. Подбор компонентов позволил удержать минимальную стоимость устройства при неизменно высоких потребительских свойствах.

Основная камера записывает видео разрешения Full HD (1920 на 1080 точек) с частотой 30 кадров в секунду. На нем можно рассмотреть все детали происходившего на дороге. Показателем качества традиционно выступают номерные знаки других автомобилей. Убедитесь на примере Dunobil Cultus Duo, что символы на них читаются с расстояния в несколько метров. Угол обзора в 140 градусов обеспечивает обзор на несколько полос движения.

В комплект входит вторая видеокамера, имеющая двойной функционал. Ее можно использовать как ассистента при парковке в помощь к парктронику автомобиля. Яркий и высококонтрастный дисплей диагональю 2,5 дюйма в корпусе видеорегистратора автоматически переходит на изображение с выносной камеры при включении заднего хода. Камера может работать и как второй канал видеорегистратора, записывая происходящее позади машины.

Нередко водители перестают снимать и забирать с собой видеорегистратор из-за больших размеров или неудобного крепления. С Dunobil Cultus Duo таких проблем не будет. Его компактный корпус не ограничивает обзор с места водителя и не занимает много места в кармане или сумке, когда вы забираете гаджет, покидая салон. Магнитный кронштейн фиксирует прибор в секунду в единственно правильном положении и так же быстро отпускает его при снятии.

Dunobil Cultus Duo оснащен датчиками удара и движения. Первый позволяет сохранять видеофрагменты с ДТП в отдельную директорию, где фалы защищены от перезаписи. Второй обеспечивает контроль за обстановкой на стоянке, включая запись при появлении в поле зрения движущихся объектов. Повысить качество записи призваны функции HDR и WDR, улучшающие четкость изображения на высокой скорости, в темноте и в сложных погодных условиях.