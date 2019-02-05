Два новых приложения для пользователей с нарушениями слуха

Google работает над улучшением повседневной жизни пользователей Android с нарушениями слуха с помощью двух новых приложений - Live Transcription и Sound Amplifier.

Live Transcribe может помочь людям с тяжелой или полной потерей слуха общаться с теми, кто не говорит на языке жестов. Это всего лишь транскрипция того, что говорится в тексте, сгенерированного облачным автоматическим распознаванием речи. Транскрипция автоматически отображается на экране, поэтому люди с более тяжелой потерей слуха могут читать и отвечать речью или текстом. Приложение доступно на более чем 70 языках при запуске.

Sound Amplifier может помочь людям с менее тяжелой потерей слуха в повседневных ситуациях. По сути это усилитель звука, который превращает ваш телефон и наушники в импровизированный слуховой аппарат, который может не только увеличить громкость низких звуков, но и попытаться максимально отфильтровать фоновый шум. Оба приложения доступны для устройств работающих на Android Pie.