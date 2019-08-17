Две новинки от GoPro - Hero 8 и Max 360

2019-08-17, Автор - Anna; Продукт - GoPro Hero 8, Max 360 ; [31]
GoPro выпустил два своих новых продукта. Одним из них является Hero 8, а другой называется Max 360. Изображения впервые появились на Photo Rumors, которые также предоставили ограниченную информацию о своих характеристиках.

GoPro Hero 8 сможет снимать в 4K со скоростью до 120 кадров в секунду и до 480 кадров в секунду в HD. И хотя они обычно являются самодостаточными экшн-камерами, похоже, что Hero 8 также сможет поддерживать широкий спектр аксессуаров. К ним, в частности, относятся монтируемый экран и внешняя светодиодная вспышка.

Что касается GoPro Max 360, то он должен прийти на смену Fusion. Для контекста, GoPro Fusion записывает в 5.2K / 30p и 3K / 60p.Тем не менее, пока это вся информация об этой новой камере 360. GoPro Hero 8 ожидает релиза в сентябре.

Комментарии и отзывы GoPro Hero 8, Max 360
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