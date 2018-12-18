Двухдиапазонный маршрутизатор Box 2 на защите кибербезопасности

Все что связано с интернетом и подключено к сети открыто для всего мира и для возможного взлома всех ваших устройств.

Поэтому придумали Box 2, это двухдиапазонный маршрутизатор, специализирующийся на защите кибербезопасности. Устройство может отслеживать ваш сетевой трафик на предмет сомнительной активности, предоставлять VPN для конфиденциальности и защищать ваши устройства от вредоносных программ. Служба подписки Bitdefender также обеспечивает родительский контроль для защиты детей от киберзапугивания и онлайн-хищников.