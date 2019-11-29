DxOMark высоко оценили качество звучания в ASUS ROG Phone 2

Недавно в лаборатории DxOMark начали оценивать не только камеры смартфонов, но и качество звука. Сегодня специалисты протестировали звук в геймерском смартфоне ASUS ROG Phone 2. Аппарат набрал 69 баллов и занял четвертое место в рейтинге, уступив Huawei Mate 20 X , iPhone XS Max и iPhone 11 Pro Max . Смартфон набрал 70 баллов за воспроизведение звука и 64 балла за запись. Отдельно специалисты отметили встроенный независимый усилитель в каждом динамике, специальный микрофон с функцией шумоподавления и широкий диапазон частот.