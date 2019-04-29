ENCE eSports выступит на ESL One Cologne 2019 по CS:GO

Организаторы ESL One Cologne 2019 по CS:GO пригласили на турнир ENCE eSports. Об этом компания ESL рассказала в твиттере. Ранее инвайты выдали Astralis, BIG, FaZe Clan, Natus Vincere, Ninjas in Pyjamas, MIBR и Fnatic.

На соревновании также выступят две команды, прошедшие европейскую квалификацию, и по одному победителю американских и азиатских отборочных. Они состоятся с 9 по 11 мая. ESL One Cologne 2019 пройдет с 2 по 7 июля в Германии. Матчи плей-офф примет Lanxess Arena. 16 команд разыграют $300 тыс.