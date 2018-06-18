ESET обнаружила в России и Украине новое шпионское ПО InvisiMole

2018-06-18, Автор - Нияз Дусталев; [59]
ESET обнаружила новую вредоносную программу, которая используется для кибершпионажа. InvisiMole открывает атакующим удаленный доступ к зараженному устройству, позволяет следить за действиями жертвы и перехватывать конфиденциальные данные.
По данным телеметрии ESET, кибергруппа, использующая InvisiMole, активна с 2013 года. Тем не менее, вредоносная программа не была изучена и не детектировалась до момента обнаружения продуктами ESET на зараженных компьютерах в России и Украине. InvisiMole предположительно применялась только в целевых атаках на высокопоставленные объекты (несколько десятков устройств), что позволяло избегать обнаружения на протяжении пяти лет.

InvisiMole имеет модульную архитектуру. Заражение начинается с модифицированной DLL, далее действуют два модуля – RC2FM и RC2CL, собирающие информацию о жертве.
Модуль RC2FM поддерживает 15 команд. В частности, он может удаленно включать микрофон, записывать аудио, делать снимки экрана, создавать списки файлов на встроенных и внешних дисках, а также передавать собранную информацию своим операторам. Получив соответствующую команду, модуль может вносить изменения в систему.

Второй модуль, RC2CL, оснащен еще более широким списком инструментов шпионажа – 84 команды. Он изучает зараженный компьютер и передает атакующим исчерпывающие данные: системную и сетевую информацию, список установленных и используемых программ, недавно открытых документов и других интересующих файлов. Операторы InvisiMole могут удаленно включать веб-камеру и микрофон, делать снимки экрана и каждого открытого окна. Спайварь позволяет просматривать определенные директории и внешние устройства, отслеживать изменения документов и похищать файлы, выбранные атакующими.
Вектор заражения InvisiMole пока не установлен. В настоящее время рассматриваются все варианты, включая установку вручную при наличии у злоумышленников физического доступа к компьютеру.

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