ESL Intel Extreme Masters Sydney 2019 по Dota 2

ESL Intel Extreme Masters представили группы команд.

Участвующие команды были разделены на две группы, в каждой по 8 коллективов. В таком распределении они сыграют первые матчи по системе Bo3, прежде чем перейти к Bo3. Групповой этап будет проходить в формате «double-elimination».

Каждая команда, которая победит в групповом этапе сразу проходит в плей-офф, где будет ждать своего оппонента. А лучшие из лучших будут играть в гранд-финале по системе Bo5.

Победитель этого события получит очко за 2-й сезон турнира Intel Grand Slam в дополнение к $100 тыс. из призового фонда, который составляет $250 тыс.