ESL One Hamburg объявила состав группы А и B

Вчера вечером ESL объявила список команд в группах для турнира в Гамбурге, который начинается на следующей неделе во вторник. В начале нового сезона балансирование групп может быть неудачным, но ни одна группа не выделяется как «группа риска на вылет».

Группа B выглядит немного сложнее чем группа А с добавлением команды Team Aster, но в то же время приглашенные на последние дни команда EVOS Esports находятся тоже в этой же группе.

Во время группового этапа две команды из каждой группы покинут турнир, в то время как две средние команды каждой группы отправятся в нижнюю сетку. В группе A будут сражаться команды paiN Gaming , Mineski и Alliance, чтобы остаться в турнире, в то время как мы, вероятно, увидим ранний уход команд compLexity Gaming и EVOS Esports в группе B.