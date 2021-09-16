Экшен-камера GoPro Hero 10 Black оценена в 50 тысяч рублей

Компания GoPro пополнила ассортимент экшен-камер моделью GoPro Hero 10 Black, которая появится в российской продаже 16 октября по цене в 50 тысяч рублей. Новинку оснастили датчиком изображения разрешением 23,6 Мп, чипом GP2, системой стабилизации HyperSmooth 4.0, функцией записи видео в разрешении 5,3K при 60 кадрах в секунду, 4K при 120 кадрах в секунду и 2,7K при 240 кадрах в секунду, функцией выравнивания горизонта, съемной батареей ёмкостью 1720 мАч, возможностью вести прямую трансляцию в разрешении Full HD со стабилизацией, режимом веб-камеры в 1080p, поддержкой RAW, тремя микрофонами с улучшенным подавлением шума ветра, защитой от воды на глубине до 10 м, поддержкой Wi-Fi и Bluetooth, приёмником GPS и симметричным портом USB Type-C.