Экшен-камера с откидным экраном - Sony Cybershot RX0 II

Sony выпустила ультракомпактную экшн-камеру Cybershot RX0 II, которая является преемником оригинального RX0, выпущенного в 2017 году, с некоторыми улучшениями.

RX0 II оснащен тем же 1-дюймовым 15,3-мегапиксельным CMOS-сенсором Exmor, что и RX0 первого поколения. Он даже имеет такой же широкоугольный объектив ZEISS Tessar T 24mm f / 4, а также культовый и прочный водонепроницаемый корпус.

Одним из улучшений является 1,5-дюймовый дисплей, который может откидываться на 180 градусов вверх и на 90 градусов вниз. Диапазон выдержек — от 1/4 до 1/32 000 с. RX0 II также имеет диапазон ISO от 80 до 12800 и может записывать видео 4K со скоростью 30 кадров в секунду.

Что еще более важно, скорость последовательной фотосъёмки составляет 16 кадров в секунду, а режим Super Slow Motion позволяет производить съёмку со скоростью до 1000 кадров в секунду.и сохранять видео в несжатом формате S-Log2. Sony Cybershot RX0 II будет доступна с мая 2019 года цене 800 евро в комплекте с ручкой-штативом Sony VCT-SGR1.