Экшен-камеру GoPro Hero 10 показали на рендерах

В сети появились качественные изображения экшен-камеры GoPro Hero 10 Black, презентация которой запланирована на грядущую осень. Помимо рендеров самой камеры, источник привел изображения упаковки устройства. Сообщается, что камера получит возможность делать фотографии разрешением 23 Мп, снимать видео в разрешении 5.3К при 60 кадрах в секунду, 4К с частотой 120 к/с и 2.7К с 240 к/с, новый процессор GP2, систему стабилизации, технологии HyperSmooth 4.0 и TimeWarp 3.0, поддержку RAW, режимов SuperPhoto и HDR, а также возможность использовать устройство в роли веб-камеры. Ориентировочная цена GoPro Hero 10 Black пока не раскрывается.