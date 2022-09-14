Экшн-камера DJI Osmo Action 3 оценена в $330

Компания DJI пополнила ассортимент экшн-камер моделью Osmo Action 3, которая, в числе прочего, может похвастаться быстросъёмной конструкцией для горизонтального и вертикального крепления. Новинку также оснастили двумя сенсорными дисплеями, 1/1,7-дюймовым КМОП-сенсором, записью видео в разрешении 4K и 2,7K при 120 к/с или 1080p при 240 к/с, фотографиями с разрешением до 4000:3000 пикселей, объективом с углом обзора 155 градусов, светочувствительностью ISO 100–12800, диапазоном выдержки от 1/8000 до 30 с, 4-кратным цифровым зумом, датчиком баланса белого, защитой от воды с погружениями на глубину до 16 м, непрерывной съемкой до 150 минут при температуре до -20 °C, системой стабилизации RockSteady 3.0, функцией HorizonSteady для исправления горизонтального наклона с любого угла, аккумулятором ёмкостью 1770 мАч, массой 145 граммов, слотом для карты памяти microSD, а также поддержкой Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0. Цена камеры составляет 330 долларов.

Экшн-камера DJI Osmo Action 3 оценена в $330…
Компания DJI пополнила ассортимент экшн-камер моделью Osmo Action 3, которая, в числе прочего, может похв…
Дрон DJI Avata оценен в 630 долларов…
Компания DJI представила дрон Avata, который может похвастаться максимальной скоростью 100 км/ч. Новинка …
Экшн-камера GoPro Hero11 Black оценена в $500…
Компания GoPro пополнила ассортимент экшн-камер моделью Hero11 Black, которая получила новый 1/1,9-дюйм…
Обзор Digma DiCam 810. Недорогая экшн-камера с 4K 60FPS…
Несмотря на то, что камеры есть в любом смартфоне, есть немалое количество ситуаций, когда использовать е…
Обзор Digma DiCam 810. Недорогая экшн-камера с 4K 60FPSОбзор Digma DiCam 810. Недорогая экшн-камера с 4K 60FPS
Обзор Digma DiCam 890. Экшн-камера 4K 60FPS со вторым экраном и влагозащитойОбзор Digma DiCam 890. Экшн-камера 4K 60FPS со вторым экраном и влагозащитой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor