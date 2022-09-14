Экшн-камера DJI Osmo Action 3 оценена в $330

Компания DJI пополнила ассортимент экшн-камер моделью Osmo Action 3, которая, в числе прочего, может похвастаться быстросъёмной конструкцией для горизонтального и вертикального крепления. Новинку также оснастили двумя сенсорными дисплеями, 1/1,7-дюймовым КМОП-сенсором, записью видео в разрешении 4K и 2,7K при 120 к/с или 1080p при 240 к/с, фотографиями с разрешением до 4000:3000 пикселей, объективом с углом обзора 155 градусов, светочувствительностью ISO 100–12800, диапазоном выдержки от 1/8000 до 30 с, 4-кратным цифровым зумом, датчиком баланса белого, защитой от воды с погружениями на глубину до 16 м, непрерывной съемкой до 150 минут при температуре до -20 °C, системой стабилизации RockSteady 3.0, функцией HorizonSteady для исправления горизонтального наклона с любого угла, аккумулятором ёмкостью 1770 мАч, массой 145 граммов, слотом для карты памяти microSD, а также поддержкой Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0. Цена камеры составляет 330 долларов.