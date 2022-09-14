Экшн-камера GoPro Hero11 Black оценена в $500

Компания GoPro пополнила ассортимент экшн-камер моделью Hero11 Black, которая получила новый 1/1,9-дюймовый сенсор разрешением Мп и продвинутую систему стабилизации HyperSmooth 5.0.

Новинка также характеризуется новыми эффектами для ночной съёмки, 10-битным цветом для передачи более 1 млрд оттенков, встроенной блокировкой горизонта, записью видео в разрешении 5.3K при 60 кадрах в секунду, 4K/120 к/с и 2.7K/240 к/с, замедленной съемкой 8х, двумя экранами, защитой от воды при погружении до 10 м и устойчивой к холоду АКБ Enduro. Также были предоставлены камеры Hero11 Black Mini и Hero11 Black Creator Edition. Первая отличается отсутствием экранов, а вторая – комплектом поставки, в который дополнительно вошли рукоятка Volta Hand Grip, а также модули Light Mod и Media Mod. Цены на камеры составляют 500, 400 и 700 долларов соответственно.

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