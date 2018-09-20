Экшн-камера GoPro Hero7 White оценена в 200 долларов

Как и ожидалось, компания GoPro представила сегодня новые экшн-камеры: GoPro Hero7 White, GoPro Hero7 Silver и GoPro Hero7 Black. Модель Hero7 White способна снимать видео Full HD максимум при 60 к/с, Hero7 Silver может снимать Full HD при 60 к/с и 4K при 30 к/с, а самая продвинутая модель Hero7 Black снимает 4K при 60 к/с и Full HD – при 240 к/с. Также она умеет делать фото в разрешении 12 Мп до 30 к/с при серийной съёмке, а две другие – в разрешении 10 Мп до 15 к/с при серийной съёмке. Также старшая модель может похвастаться съемным аккумулятором, в то время как у младших моделей он несъемный. Все камеры получили сенсорные дисплеи, защиту от воды и порт USB-C. Цена на камеры составит 200, 300 и 400 долларов в США, а также 220, 330 и 430 евро в Европе.