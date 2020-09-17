Экшн-камера GoPro Hero9 Black оценена в 43 тысячи рублей

Компания GoPro представила новую экшн-камеру GoPro Hero 9 Black, которая появится в российской продаже 18 сентября по цене в 42 990 рублей. Новинка характеризуется новой светочувствительной 23,6-Мп матрицей, возможностью записывать видео в разрешением 5K при 30 кадрах в секунду и фото в разрешении 20 Мп, стабилизацией изображения HyperSmooth 3.0, 1,4-дюймовым фронтальным цветным дисплеем, улучшенным 2,27-дюймовым основным экраном, аккумулятором ёмкостью 1720 мАч, защитой от воды с возможностью погружения на глубину до 10 м, модулями Wi-Fi, Bluetooth и GPS. Также был анонсирован модульный аксессуар Max Lens Mod для стабилизации видео Max HyperSmooth и режима ультраширокоугольной съемки Max SuperView. Он оценен в 100 долларов.