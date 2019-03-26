Экшн-камера Sony RX0 II

Sony анонсировала вторую версию прочной экшн-камеры RX0 II. RX0 II имеет 15,3-мегапиксельный сенсор и фиксированный широкоугольный объектив Zeiss Tessar T 24 мм F4 с минимальным фокусным расстоянием 20 см для панорамных снимков.

Он очень похож по размеру на предшественника RX0, с корпусом 2,3 х 1,59 х 1,38 дюйма, который весит всего 132 грамма. Благодаря регулируемому ЖК-экрану, который может поворачиваться на 180 градусов вверх и на 90 градусов вниз, с ним удобно делать селфи. Устройство водонепроницаемо, с ним вы можете нырять на глубину до 10 метров. Также он выдерживает падения с 2 метров на жесткую поверхность. RX0 II поддерживает внутреннюю запись 4K с частотой 30p и может стабилизировать отснятый материал даже в ручном режиме. Продажи начнутся с апреля, а стоимость будет составлять 900 долларов.